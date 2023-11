ufficiale Ternana, è già addio con Txus Alba. Il catalano rescinde dopo pochi mesi

Arrivato dalla sempre florida cantera del Barcellona la scorsa estate, il centrocampista Txus Alba Ramos non è mai riuscito a imporsi con la maglia della Ternana collezionando appena una gara in Primavera. Ora, dopo pochi mesi, arriva anche l'addio ufficiale. Queste la nota degli umbri:

"La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Txus Alba Ramos. La società rossoverde augura all’attaccante spagnolo le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera".