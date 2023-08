ufficiale Ternana, ecco un giovane dal Sassuolo: Marginean arriva in prestito

Nuovo rinforzo per la Ternana di Cristiano Lucarelli, che oggi ha accolto il centrocampista Andrei Marginean, che arriva in prestito dal Sassuolo e che si metterà dunque in gioco in Serie B, con le Fere. Di seguito il comunicato del club, che ha accolto il classe 2001 oggi in rosa.

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’U.S. Sassuolo le prestazioni sportive del calciatore Andrei Mărginean. Il centrocampista rumeno (è nato a Zlatna il 3/7/01) si trasferisce a Terni con la formula del prestito stagionale".