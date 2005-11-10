Esclusiva TMW
Ramaccioni ricorda Baresi: "Ci hai fatto vivere meravigliosi anni del nostro amato Milan"
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Silvano Ramaccioni, storico team manager del Milan, ha voluto condividere il suo dolore per la scomparsa di Franco Baresi, capitano e leggenda rossonera. Queste sono le sue parole a Tuttomercatoweb:
"Non ci sono parole, abbiamo perso il nostro indimenticabile eroe. Il nostro capitano per sempre. Un forte abbraccio alla Signora Maura e alla sua famiglia. Franco riposa in pace. Ci hai fatto vivere dei lunghi e meravigliosi anni del nostro amato Milan. Grazie Franco".
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