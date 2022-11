ufficiale Venezia, esonerato il tecnico Ivan Javorcic. Via con lui due collaboratori

Il Venezia FC comunica di aver sollevato Ivan Javorcic dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Con mister Javorcic, sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Alessandro Gamberini e il preparatore atletico Alberto Berselli. Il club desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi.