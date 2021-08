ufficiale Vicenza, Jallow si trasferisce in Unghieria: va in prestito al MOL Fehervar

Si conclude, almeno per il momento, l'avventura di Lamin Jallow al Vicenza. Il calciatore è stato infatti ceduto in prestito in Ungheria, al MOL Fehérvár FC, formazione militante nella Nemzeti Bajnokság I (la massima serie locale).

Ecco la nota dei biancorossi:

"La società LR Vicenza comunica di aver ceduto al MOL Fehérvár FC, a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore del club ungherese, il diritto alle prestazioni sportive di Lamin Jallow

Jallow, attaccante classe ’95, ha registrato 21 presenze in campionato in questa stagione con la maglia biancorossa, siglando 3 reti e fornendo 2 assist.

In bocca al lupo Lamin per questa nuova esperienza!".