ufficiale Vicenza, rinnovo per Lanzafame. L'attaccante firma un contratto fino al 2022

Il Vicenza ha ufficializzato il rinnovo di contratto per Davide Lanzafame. L'attaccante prosegue la sua esperienza in biancorosso firmando un prolungamento per una stagione. Questo il comunicato: "La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore Davide Lanzafame, sino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo. Lanzafame, attaccante classe ’87, è arrivato in biancorosso lo scorso primo febbraio, collezionando 12 presenze, scandite da buone prestazioni e siglando 2 reti con 2 assist".