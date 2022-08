ufficiale Vicenza, Samuele Longo vola in Olanda. Ha firmato con il Dordrecht

È terminata l'avventura di Samuele Longo al Vicenza. L'attaccante classe '92 che nella passata stagione ha giocato per sei mesi con il Modena in Serie C è infatti volato in Olanda per vestire la maglia del Dordrecht, club che milita in seconda divisione. Lo ha annunciato il club sui propri canali ufficiali: