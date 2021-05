V. Entella-ChievoVerona, i convocati di Aglietti: assenti De Luca, Ciciretti e Mogos

"Mogos, Ciciretti e De Luca non ci saranno. È chiaro, però, che nella partita di domani a livello di motivazioni, di cattiveria, di rabbia e di intensità dovremo metterci qualcosa in più, rispetto ad una squadra che vuol chiudere bene il campionato. Noi dovremo scendere in campo con delle motivazioni diverse rispetto a loro". Così Alfredo Aglietti ha fatto la conta degli indisponibili per la sfida contro l'Entella nel corso della conferenza stampa.

Sono 22 i giocatori convocati in vista trasferta ligure di domani. Ancora assente De Luca a cui si aggiunge il difensore Mogos- Questo l'elenco completo:

Portieri: Seculin, Semper

Difensori: Rigione, Leverbe, Renzetti, Vaisanen, Pavlev, Cotali, Gigliotti

Centrocampisti: Zuelli, Obi, Palmiero, Garritano, Giaccherini, Viviani, Bertagnoli

Attaccanti: Fabbro, Di Gaudio, Canotto, Djordjevic, Vignato, Margiotta