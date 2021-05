Venezia-Chievo, le formazioni ufficiali: Forte-Di Mariano da un lato, Canotto-Fabbro dall'altro

Al via alle 21:00 la seconda e ultima sfida del 1° turno preliminare dei playoff: al "Penzo" si opporranno Venezia e ChievoVerona. Gara secca, la vincente sfiderà il Lecce nella semifinale che si giocherà invece su andata e ritorno.

Sul versante locale, in cabina di regia il francese Taugourdeau, che vince il ballottaggio con Fiordilino, intanto che l'attacco è affidato a Forte e Di Mariano, supportati da Aramu sulla trequarti. Sul fronte ospiti è invece preferito Vaisanen a Leverbe in difesa, ma cambi rispetto al possibile 11 ci sono anche a centrocampo e in attacco, dove Fabbro, invece di Margiotta, affianca il confermatissimo Canotto; in mezzo, Bertagnoli a posto di Di Gaudio.

Le formazioni ufficiali:

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Fiordilino (Taugourdeau), Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano

CHIEVOVERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Garritano, Obi, Palmiero, Bertagnoli; Canotto, Fabbro.