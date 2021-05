Venezia-ChievoVerona, 2^ volta ai play off per entrambe. Mai raggiunta la finale

Strano, ma vero. Sia il Venezia sia il ChievoVerona, che scenderanno in campo questa sera per il turno preliminare, sono solamente alla seconda partecipazione ai play off di Serie B. Per i lagunari si tratta di un ritorno a distanza di tre anni dalla stagione 2017/18 quando con Filippo Inzaghi la squadra allora neopromossa passò il primo turno battendo il Perugia con un netto 3-0 per poi essere eliminata dal Palermo in semifinale. Per i veneti invece si tratta della seconda volta consecutiva dopo che nella passata stagione la corsa si fermò in semifinale contro lo Spezia poi promosso in Serie A.