Venezia, Crnigoj: "Abbiamo dato il cuore e l'anima. E alla fine siamo stati premiati"

Intervistato da DAZN il centrocampista del Venezia Domen Crnigoj ha parlato della qualificazione alla finale dei play off dopo il pari contro il Lecce: “Siamo entrati in campo per fare la guerra, abbiamo sofferto e alla fine abbiamo meritato la finale. Abbiamo dato il cuore e l’anima in campo e siamo stati premiati. - continua il mediano – Zanetti mi aveva chiesto di sacrificarmi perché loro sono molto bravi a palleggiare. Se alla fine vinci non senti dolore o fatica, va tutto bene. La vita da mediano è fatta anche di corsa”.