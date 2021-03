Venezia, Esposito: "I cambi di maglia fanno parte del gioco". E ribadisce la feste interista

In prestito al Venezia dall’Inter, Sebastiano Esposito non rinnega mai la sua fede nerazzurra. Nel corso di un Q&A con i suoi follower su Instagram, l’attaccante 18enne ha risposto a un tifoso che gli chiedeva quale fosse la squadra in cui desiderava giocare da quando era piccolo. Esposito ha risposto pubblicando una sua foto in maglia nerazzurra. "Se reputo dei fallimenti questi cambi di maglia? No, delle montagne da scalare e degli ostacoli da superare con fatica che fanno parte del gioco e della carriera. Con chi ho legato di più all’Inter? D’Ambrosio, un fratello".

E sul grande obiettivo stagionale, Esposito non ha dubbi: "Dare il massimo con e per il Venezia. Cosa preferirei tra lo Scudetto all’Inter e il Venezia in A? Entrambe".