Venezia, Fiordilino: "Spiace non aver portato a casa il risultato, guardiamo avanti"

Îl centrocampista del Venezia Luca Fiordilino ha commentato in sala stampa il pareggio di Vicenza: "Sicuramente ci dispiace non aver portato a casa il risultato, ma era una partita difficile e l'abbiamo capito subito - riporta Tuttoveneziasport.it - ci venivano a prendere molto alti, quindi era difficile. Sappiamo che non è stata una delle nostre migliori partite, ma dobbiamo essere positivi e guardare avanti. Ritorno in campo? Per essere positivo dovevamo vincere, ma dobbiamo guardare avanti e tornare a mangiare l'erba, forse questo oggi ci è mancato un po'. Cos'è mancato in attacco per sfruttare meglio l'uomo in più? Si sono chiusi molto bene, dovevamo farla girare più veloce, ma era difficile. Dobbiamo essere positivi perché resta comunque un punto conquistato in trasferta. Ora il Frosinone? La dobbiamo preparare nel miglior modo possibile, sarà molto tosta, ma dovremo giocarcela a visto aperto con i nostri concetti".