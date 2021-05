Venezia, Forte non si nasconde: "Il mio obiettivo è la Serie A. E lo condivido coi miei compagni"

Il centravanti del Venezia Francesco Forte dopo il pareggio in rimonta contro il Pisa non si nasconde ai microfoni di DAZN e parla apertamente di Serie A: "Il mio è un gol che pesa, la partita si era complicata nel primo tempo e la squadra non lo meritava. Sono orgoglioso della reazione che abbiamo avuto. - continua Forte come riporta Trivenetogoal.it - Ho 28 anni e penso di essere nel pieno della maturità Sono contento perché abbiamo fatto una grande ripresa e dedico il gol ai miei compagni. Il mio obiettivo è la Serie A, è un sogno che condivido con 30 miei compagni per puntare al massimo. Adesso battiamo Pordenone e Cittadella e poi tireremo le somme”.