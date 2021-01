Venezia, Niederauer: "Forte e Mazzocchi? Normali voci di mercato, ma rimarranno qui"

vedi letture

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal Corriere del Veneto in merito alle voci di mercato in merito a Forte e Mazzocchi: “È normale in questo periodo dell’anno sentire queste voci, ma Francesco e Pasquale stanno giocando bene e siamo felici che facciano parte della nostra squadra. Possiamo giocarcela con chiunque, e i successi ottenuti non devono renderci solo soddisfatti, ma, anzi, ancora più affamati. Affrontiamo una partita alla volta e ogni match ci darà la grande opportunità di lavorare sempre più duramente per ottenere i risultati che sappiamo di poter ottenere. Sono certo che saremo pronti per la sfida con il Vicenza e che continueremo a combattere in ogni minuto di ogni partita. Dobbiamo credere in noi stessi fino alla fine, perché siamo in una posizione tale da poter raggiungere i nostri obiettivi. Pur sapendo che avremmo potuto avere più punti di quelli attuali, abbiamo sconfitto le due migliori squadre del campionato senza neppure subire un gol. Dobbiamo trarre forza e fiducia da questo”.