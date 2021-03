Venezia, Taugourdeau torna in gruppo: sempre stato negativo ai tamponi Covid-19

Buone notizie per il Venezia, stando almeno a quanto riportato da trivenetogoal.it, che evidenzia di come ieri il centrocampista Anthony Taugourdeau sia tornato ad allenarsi in gruppo in vista della gara interna contro il Brescia, in programma domani e valida per la 27^ giornata del campionato.

Certa quindi la presenza del classe '89, che prima del confronto contro la Reggiana "era stato a contatto con una persona positiva al coronavirus e, pur sottoposto a tampone negativo, di comune accordo con la società aveva deciso di chiamarsi fuori dalla partita di lunedì. Negli ultimi due giorni il francese si è sottoposto prima a esame sierologico e poi a tampone molecolare, che ha dato esito negativo".