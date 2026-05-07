Venezia, Tomaello saluta Niederauer: "Ha stabilizzato e innovato il club per il futuro"

Nella giornata di oggi in casa Venezia è arrivato un cambio della guardia al vertice con l'addio dell'ormai ex presidente Duncan Niederauer e la nomina a nuova numero uno di Francesca Bodie nell'ambito di una ristrutturazione della compagine societaria con l'ingresso appunto di Bodie e di Tim Leiweke.

Per questo l'ex vice sindaco e assessore allo Sport di Venezia, e ora consigliere regionale, Andrea Tomaello ha voluto sui social salutare l'ex numero uno con cui ha lavorato a stretto contatto in questi ultimi anni portando a compimento il percorso per la realizzazione del nuovo stadio e del bosco dello sport: “Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a Duncan Niederauer che oggi lascia la presidenza del Venezia Fc dopo molti anni tra successi e sfide decisive. Duncan ha saputo guidare il club in momenti difficili, come i cambi al vertice nel 2020 durante il Covid e il periodo buio dopo la prima retrocessione dalla Serie A, ma soprattutto ha stabilizzato e innovato il Venezia Fc per il futuro: - si legge sui suoi social - il posizionamento del brand a livello mondiale, la costruzione di Ca’ Venezia, le tre promozione in Serie A, il potenziamento del settore femminile e, non da ultimo, la concessione con il Comune di Venezia per il nuovo stadio. Basi solide su cui tifosi, appassionati e cittadini possono sognare per il futuro.

Grazie Duncan, per la tua amicizia, serietà e collaborazione istituzionale. Buon lavoro a Francesca e Tim, grandi professionisti che saranno sicuramente attori principali nel futuro di Venezia. Forza Unione".