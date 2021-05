Venezia, Zanetti: "Abbiamo vinto una gara difficile, mettendo un piede nei playoff"

Le dichiarazioni di Zanetti dopo Venezia-Chievo 3-1.

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha commentato il successo ottenuto dalla sua squadra in casa contro il Chievo, che l'avvicina notevolmente al targuardo playoff. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal.it: "Abbiamo vinto una partita difficilissima, l’avevo detto anche all’inizio. Il Chievo ha un’idea di gioco molto offensiva che ci ha sorpresi a inizio gara. Eravamo un po’ tesi e abbiamo fatto un po’ di fatica, ma abbiamo fatto un’ottima mezz’ora e l’abbiamo gestita. Siamo stati bravi a fare subito il terzo gol. Sapevo che c’erano due squadre contro che si sarebbero date battaglia. Il Chievo merita i playoff per quello che ha fatto vedere oggi. Con questi tre punti abbiamo un piede e mezzo nei playoff, adesso dobbiamo recuperare per Pisa nel tour de force che aspetta tutte le squadre. Avevamo avuto un’occasione enorme con Crnigoj, come sempre avevamo creato tanto e meritavamo di andare in vantaggio. Al di là del gol preso sul 2-0, la gestione è stata importante considerato il valore dell’avversario che avevamo di fronte. Non si parla mai di chi lavora dietro le quinte. Ho un gruppo di collaboratori e un preparatore fenomenale, la squadra non ha mai accusato cali e tutti stanno bene. Ho preferito non mettere Esposito perché era in diffida. La prossima partita ci sarà utile. Sono contento per Forte e che si sia sbloccato. Al primo posto per lui esiste solo la squadra, è un ragazzo che vive di gol e sono contento che l’abbia ritrovato. E’ assolutamente un leader".

Un commento sulla prestazione di Di Mariano.

"Niente di particolare, ha avuto qualche problema alla schiena. Francesco non fa più notizia, sta facendo un campionato straordinario, è maturato dal punto di vista mentale e si è allenato sempre bene. Anche Johnsen è entrato bene e ha fatto l’assist, anche Aramu sul primo gol ha fatto un’imbucata straordinaria. Bene così, saranno tutti quanti utili in questo finale. Andiamo a Pisa ragionando partita dopo partita. Vogliamo giocarci la serie A sul campo: dobbiamo cercare di giocare gara per gara, tutte le squadre giocano alla morte per conseguire i propri obiettivi".

Come pensa di sostituire Aramu, out per squalifica nella prossima gara?

"Ho un’idea che porta ad Esposito, è quello che si incastra bene. Vedo in forma anche Bocalon, che in allenamento si muove benissimo, Di Mariano penso che ci sarà, vedremo poi la scelta definitiva”.