Ufficiale Folgore Caratese, dal Vicenza arriva a titolo definitivo Stefano Cester

La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, di Stefano Cester.

Centrocampista classe 2002, è cresciuto nei settori giovanili di Inter e Vicenza. Nel suo percorso ha collezionato oltre 70 presenze tra i professionisti e, nell’ultima stagione, ha conquistato il campionato di Serie C con il Vicenza, totalizzando 16 presenze. Vanta, inoltre, 19 presenze e 4 reti con le Nazionali italiane Under 16 e Under 17.