La Juve continua la sua rivoluzione: out Modesto, in Massara. E Carnevali parla di mercato
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Massara è il nuovo Chief Football Officer, Modesto saluta e Chiellini cambia ruolo: tutte le novità dirigenziali dei bianconeri.
Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus, Francois Modesto non fa più parte dell'organigramma societario (seppur non nominato direttamente nel comunicato) e Giorgio Chiellini assume l'incarico di Chief Club Affairs Officer. È stata una giornata di cambiamenti in casa bianconero, dove il comunicato pubblicato questo martedì ha modificato ulteriormente l'assetto dirigenziale del club.
La Juve accoglie Ricky Massara
"Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma".
Le parole di Carnevali, dal benvenuto a Massara fino al mercato
"Sono molto felice dell'arrivo di Massara. Una delle prime cose che dobbiamo cercare di fare è mettere assieme una formazione vincente che sta dietro al campo. Quindi con Massara, che sarà a capo di tutta la struttura calcio assieme a Ottolini e così via, oggi si sta costruendo questa squadra per poi appunto poter iniziare la parte dedicata al campo", sono state le dichiarazioni a Milano dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali. Che ne ha approfittato pure per fare il punto su alcune trattative di mercato: "Kolo Muani? Le richieste non sono state abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta, chiaro che in questi giorni stiamo lavorando un po' ad ampio raggio. Non mi concentrerei solo su questo giocatore, che è importante. Se c'è una distanza così ampia come ora, credo sia giusto fare valutazioni, non ci corre dietro nessuno, dobbiamo fare le cose fatte bene. Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato. Ma le porte sono aperte non solo per Sorloth, ma anche per tanti altri giocatori".
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