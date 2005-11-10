La Juve continua la sua rivoluzione: out Modesto, in Massara. E Carnevali parla di mercato

Massara è il nuovo Chief Football Officer, Modesto saluta e Chiellini cambia ruolo: tutte le novità dirigenziali dei bianconeri.

Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus, Francois Modesto non fa più parte dell'organigramma societario (seppur non nominato direttamente nel comunicato) e Giorgio Chiellini assume l'incarico di Chief Club Affairs Officer. È stata una giornata di cambiamenti in casa bianconero, dove il comunicato pubblicato questo martedì ha modificato ulteriormente l'assetto dirigenziale del club.

La Juve accoglie Ricky Massara

"Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma".

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