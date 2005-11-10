Ufficiale
Folgore Caratese, accordo annuale con l'ex Pro Vercelli Stefano Marchetti
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La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2027, di Stefano Marchetti.
Difensore classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, costruendo poi il proprio percorso tra i professionisti con le maglie di Feralpisalò, Rimini, Renate, Giana Erminio, AlbinoLeffe e Pro Vercelli, squadra con cui, nelle ultime due stagioni ha collezionato 66 presenze. In carriera può vantare 200 presenze tra i professionisti, arricchite da 3 gol e 1 assist.
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