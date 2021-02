Vicenza, Di Carlo: "Da Riva e Jallow non saranno dei nostri". I convocati per la gara di Pisa

"Pontisso e Rigoni sono due titolari, anche se il primo ha più personalità. Lanzafame? Bisogna trovare il momento giusto che potrebbe essere domani come martedì, ma in avanti stanno facendo tutti bene. Vedo Dalmonte e Vandeputte in crescita, l’unico che si è fermato è Da Riva che ha un fastidio al ginocchio e proviamo a recuperarlo per la settimana prossima, così come Jallow": così, in conferenza stampa, mister Domenico Di Carlo.

Il suo Vicenza domani, in occasione della 25^ giornata del campionato di B, sarà impegnato sul campo del Pisa, e alla trasferta toscana, come annunciato dal tecnico, non prenderanno parte Da Riva e Jallow, ma a loro si aggiunge Ierardi.

Questo l'elenco dei 23:

PORTIERI: Grandi, Perina, Zecchin

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Padella, Pasini, Valentini

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Cinelli, Dalmonte, Nalini, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Lanzafame, Longo, Meggiorini.