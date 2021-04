Vicenza, Di Carlo: "Squadra in continua crescita. Vittoria dedicata ai tifosi"

Il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, è così intervenuto al termine del derby vinto di misura contro il Cittadella: "Il gruppo si è allenato bene durante la sosta, non è facile battere il Cittadella ed è un successo impreziosito anche dal fatto di aver mantenuto la porta inviolata. I ragazzi vanno elogiati, non hanno mai mollato anche quando le cose andavano meno bene e oggi raccogliamo i frutti del lavoro fatto nel girone di andata. Nel girone di ritorno siamo migliorati molto, la squadra continua a crescere e siamo sempre più in fiducia. La vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, so che sono tre punti che permettono di sognare in grande ma per ora concentriamoci sulla salvezza da raggiungere quanto prima. Di sicuro è che vogliamo fare qualcosa di straordinario"

Sul gol di Nalini

"Se lo merita, ha sofferto tanto dal punto di vista fisico ma oggi ha dimostrato di potersi esprimere ad alti ritmi e con grande coraggio, come daltronde tutta la squadra ha fatto".

Problemi di formazione ad Ascoli?

"Dopo il mercato di Gennaio ci siamo rinforzati e la rosa mi permette di avere tante armi a disposizione. Si va ad Ascoli per vincere, siamo concentrati ed anche lì venderemo cara la pelle".