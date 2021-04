Vicenza, Nalini decisivo contro il Cittadella: "Lavoravo da tempo per trovare il gol"

Match winner nel derby veneto di ieri contro il Cittadella, l'esterno del Vicenza Andrea Nalini ha parlato così nel dopo-gara ai canali ufficiali del club biancorosso: "È da un po’ che credo e ci lavoro per arrivare al gol, mi mancava la finalizzazione. Lo dedico a tutta la squadra, alla mia fidanzata e al mio bimbo e a tutti quelli che ci stanno vicino. Mi sento parte di questo gruppo e devo tanto ai miei compagni. Goal arrivato da uno schema? Sì, abbiamo provato uno schema in settimana, poi io ci ho creduto sulla torre di Valentini e l’ho girata in porta, l’importante è che sia entrata. Il cuore nell’esultanza? Ho abbracciato tutti miei compagni, siamo una squadra e devo tutto a loro se ho segnato, questa dedica in particolare era per la mia ragazza che crede sempre in me". In merito alle sue condizioni fisiche, il classe '90 ha dichiarato: "Mi sento bene, incrociamo le dita e spero di fare un bel finale di campionato soprattutto per il Vicenza perché merita tantissimo come società e merita anche altri palcoscenici".