Vicenza, Pontisso: "Col Venezia potevamo vincere, l'espulsione ci ha penalizzati"

Dopo lo 0-0 contro il Venezia, in casa Vicenza, come riferiscono i canali ufficiali del club biancorosso, ha parlato Simone Pontisso: “Abbiamo fatto una buona prestazione, dopo la partita contro la Reggiana che non è stata all’altezza del Vicenza. Ci siamo riscattati subito, mettendo in difficoltà il Venezia, potevamo vincerla ma siamo rimasti in 10 e la nostra partita si è messa sulla difensiva, ma la squadra ha fatto una buona prestazione".

Andando poi al personale: "Come sto fisicamente? Mi sento bene, si pensava fosse più grave il mio infortunio al ginocchio quindi sono contento di essere tornato in campo. Mi sento bene e cerco di andare al massimo come ho sempre fatto. Il mister ha fiducia in me? Lo ringrazio per la fiducia che mi dimostra perché mi ha sempre schierato, quando sono stato disponibile, devo continuare così a fare buone prestazioni".

Conclude: "Come squadra vogliamo fare un grande girone di ritorno”.