Vicenza-Reggina, schieramento offensivo per i veneti. Laribi a supporto di Zamparo

Modulo offensivo per il Vicenza che schiera Nalini e Giacomelli come esterni nel centrocampo a quattro e davanti Mancini al fianco di Lanzafame. La Reggiana risponde con Zamparo unica punta con Laribi a supporto e centrocampo a cinque in cui Rossi farà da regista, mentre Varone sarà libero di inserirsi in avanti. Queste le formazioni ufficiali:

Vicenza (4-4-2): Grandi; Ierardi, Pasini, Cappelletti, Barlocco; Nalini, Da Riva, Cinelli; Giacomelli; Lanzafame, Mancini. Allenatore Di Carlo

Reggiana (3-5-1-1): Cerofolini; Espeche, Yao, Gyamfi; Libutti, Varone, Rossi, Muratore, Kirwan; Laribi; Zamparo. Allenatore Alvini