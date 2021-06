Vicenza, sfida al Perugia per il laterale dell'Atalanta Lunetta. Lo scorso anno era alla Reggiana

Non sembrano esserci solo le mire del Perugia, in procinto di ufficializzare l'arrivo in panchina di Massimiliano Alvini, su Gabriel Lunetta, esterno mancino di proprietà dell'Atalanta ma lo scorso anno in prestito alla Reggiana. Secondo quanto riportato da Biancorossi.net sul calciatore ci sarebbe, infatti, anche l'interesse del Vicenza.