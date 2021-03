Vicenza, Valigi dopo il pari contro il Cosenza: "Grande reazione di squadra, punto meritato"

Claudio Valigi, vice-allenatore del Vicenza, al termine della sfida contro il Cosenza, ha dichiarato: “Per come si era messa la partita è un risultato positivo, siamo venuti qui (a Cosenza, ndr) per provare a vincere la gara. È un risultato utile, in uno scontro diretto e quindi è un punto importante per noi. Abbiamo commesso qualche ingenuità a livello difensivo nell’occasione del primo goal, ma con il passare dei minuti la squadra è cresciuta e ha reagito bene. E questo dimostra il nostro carattere e la nostra determinazione perché era importante portare a casa un punto. Dispiace essere rimasti in dieci ma i ragazzi, anche in inferiorità, si sono comportati bene. Abbiamo mantenuto un forte equilibrio e ci siamo compattati, volevamo portare a casa questo risultato. I ragazzi hanno speso tanto e meritano questo punto.”.