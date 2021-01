Vicenza-Venezia 0-0, le pagelle: Beruatto spina nel fianco, Forte si ferma al palo

Vicenza-Venezia 0-0

VICENZA

Grandi 5 - Si fa notare prima per alcuni interventi di piede fuori dall’area per arginare subito la velocità dei calciatori del Venezia. E poi per un’uscita a valanga su Di Mariano che gli costa la anticipata per gli spogliatoi.

Cappelletti 6 - Torna a giocare sulla corsia di destra, accompagna bene l’azione sulla sua corsia di competenza. Soffre di più l’ingresso di Di Mariano dalla sua parte.

Pasini 6,5 - Gioca sempre d’anticipo sulle punte arancioneroverdi andando a soffrire il pallone agli avversari. Tiene botta specie nel momento del forcing veneziano con l’inferiorità numerica.

Padella 6,5 - Spicca sempre di testa, chiude bene sui traversoni che arrivano dal fondo. Tiene alta l’attenzione nel momento in cui il Venezia attacca a testa bassa.

Beruatto 6,5 - Sfrutta la sua velocità per cercare di creare pericoli alla difesa avversaria. Sfiora il gol con un tiro dalla distanza mentre in un’altra occasione la rete, davvero molto bella, gli viene annullata dall’arbitro.

Zonta 6,5 - Si allarga spesso cercando di affondare sulla fascia destra sfruttando la rapidità e cercando il fondo per andare al cross (Dall’84’ Bruscagin sv)

Rigoni 6 - Gioca con un giallo sulle spalle dopo i primi 35 minuti di gioco senza rischiare di finire anzitempo la sua partita. Agisce da diga davanti alla difesa.

Pontisso 6,5 - Un suo colpo di tacco genera una delle più ghiotte occasioni del primo tempo, l’altra invece la crea lui sfruttando un suggerimento di Giacomelli (Dal 71’ Vandeputte 6 - Fa filtro in mezzo al campo nel momento di maggiore difficoltà della sua squadra).

Giacomelli 6 - Svaria su entrambi i fronti d’attacco per cercare di scardinare la retroguardia del Venezia. Distribuisce palloni per i suoi compagni di squadra (Dal 61’ Perina 6 - Sempre molto attento sui tanti palloni che arrivano dalle sue parti).

Longo 5,5 - Si divora un gol a tu per tu con Lezzerini sparando alto sopra la traversa. Prova a divincolarsi dalla retroguardia del Venezia. Fa vedere qualche buon spunto nella seconda frazione di gara (Dal 70’ Meggiorini 6 - Si sacrifica molto per i compagni, guadagnandosi diversi calci di punizione per far respirare i suoi).

Jallow 6 - Si trova meglio quando deve aggredire gli spazi e quando la difesa del Venezia glielo concede prova a far vedere la specialità della casa. Preziosi nelle sponde in avanti (Dall’83’ Agazzi sv).

VENEZIA

Lezzerini 6 - Il Vicenza calcia spesso dalla distanza senza però inquadrare lo specchio. Preciso nelle uscite sui cross dal fondo con ottima scelta di tempo, salva il risultato su un rinvio svirgolato da Modolo nella ripresa.

Mazzocchi 6,5 - Il duello con Beruatto è il più bello della serata. Viene cercato molto dai compagni, commette qualche errore di troppo in fase di finalizzazione ma poi cresce col passare dei minuti.

Modolo 6 - Puntuale nell’andare a pressare le punte del Vicenza. Rischia nella ripresa quando svirgola all’interno dell’area chiamando il suo portiere alla parata.

Ceccaroni 6,5 - Qualche difficoltà quando il Vicenza attacca, ma alla fine riesce a far valere la propria esperienza e il fisico non consentendo all’avversario di entrare in area.

Molinaro 6 - Il Vicenza spinge molto dalla sua parte specie con Zonta che cerca spesso il fondo. Una sicurezza quando viene cercato per impostare l’azione, giocatore di esperienza (Dal 56’ Felicioli 6 - La superiorità numerica lo porta a giocare molto alto cercando spesso il cross per le punte).

Fiordilino 6 - Aiuta poco Mazzocchi nella copertura su Beruatto, combatte in mezzo al campo con gli avversari andando però a recuperare palloni.

Taugourdeau 6 - Metronomo della formazione di Paolo Zanetti. Sempre cercato in mezzo al campo nella costruzione della manovra, si fa trovare anche in area di rigore per aiutare i difensori. Cala nella ripresa (Dal 72’ Crnigoj 6 - Si allarga molto sulla destra servendo, fra gli altri, il pallone che porta al palo colpito da Forte).

Maleh 6 - Insegue l’avversario fin dentro la propria area di rigore, si vede poco quando deve accompagnare l’azione ma la fase di non possesso la svolge positivamente.

Aramu 5 - Serata no per il trequartista di Zanetti. Si vede poco fra le linee questa sera venendo però chiuso molto bene dalla retroguardia del Vicenza (Dal 78’ Bocalon sv).

Forte 6 - Cerca spesso lo stacco di testa ma viene chiuso dalla difesa della formazione di Domenico Di Carlo. Sfortunato quando colpisce il palo con un colpo di testa su cross di Crnigoj.

Esposito 5,5 - Si muove bene sul fronte offensivo, avrebbe sul suo piede la palla del vantaggio ma, dopo una discesa sulla sinistra, non colpisce bene vanificando l’occasione (Dal 57’ Di Mariano 6,5 - Con la sua velocità sorprende la difesa del Vicenza provocando il rosso a Grandi).