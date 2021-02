Virtus Entella, Dragomir "Salvezza obiettivo dichiarato. Sono qui per lottare per questo traguardo"

vedi letture

Vlad Dragomir, centrocampista prelevato dal Perugia, si è presentato oggi in conferenza stampa quale nuovo calciatore della Virtus Entella. Ecco le sue parole riportate dai canali ufficiale del club ligure: “L’obiettivo è la salvezza e questo per me è importante perché mi da un traguardo preciso da raggiungere e per il quale lottare. La mia condizione fisica? Sto bene. In questa settimana sarò in gruppo e poi starà al mister decidere quando utilizzarmi. Sto conoscendo adesso i ragazzi e sono davvero delle brave persone. Il mio ruolo preferito? Gioco a centrocampo come mezzala o play, ma non ho un ruolo preciso”.