Virtus Entella, Parodi: "Rabbia per Mantova, ma siamo pronti a dare tutto per la salvezza"

Dalla sconfitta di Mantova alla sfida contro il Venezia capolista: la Virtus Entella si aggrappa alla sua casa e alla voce del suo capitano. Luca Parodi analizza il momento delicato dei biancocelesti sulle colonne de Il Secolo XIX e lancia il messaggio alla squadra.

La sconfitta di Mantova

"Quella di Mantova è una sconfitta che va interpretata nel modo giusto - spiega il difensore -. Ovviamente ci sono rimasti addosso rabbia e sconforto, perché vedersi sfuggire a pochi minuti dalla fine un risultato positivo e per effetto di una prodezza del genere indubbiamente fa male. Dobbiamo indirizzare tutto questo nel verso giusto per preparare al meglio una partita importante e difficilissima come quella che ci aspetta sabato contro il Venezia primo della classe".

Il gruppo e la salvezza

Parodi non lascia spazio ai rimpianti e rilancia: "Questa squadra sta lottando, sta soffrendo, sta tirando fuori tutto quello che ha e forse anche qualcosa di più. Questo è un gruppo di ragazzi che va supportato, perché comunque stiamo facendo qualcosa di bello e incredibile e siamo lì ancora a lottare per un obiettivo che sapevamo essere quello fin dall'inizio del nostro cammino stagionale. Abbiamo fame, determinazione, voglia di farcela con la piena consapevolezza che non è facile e ci sono tante altre squadre che come noi lavorano ogni giorno per arrivare a quello che vogliamo anche noi. È una bella lotta, ci sarà da soffrire, ma in queste partite siamo pronti a dare tutto e anche di più per tagliare il traguardo e conquistare la salvezza".