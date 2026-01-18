Un ligure a segno al "Ferraris": Parodi spinge l'Entella a Marassi con il primo gol in Serie B

Traversone di Karic dalla destra. Stacco in corsa e colpo di testa che termina all'angolino. La corsa sotto il settore ospiti dove c'erano i 500 tifosi arrivati da Chiavari. La sintesi della sfida del "Ferraris" di Luca Parodi è racchiusa in questi momenti anche se condensare al solo gol una prestazione importante da parte del capitano dell'Entella non renderebbe giustizia a quanto visto sul campo. Una gara di sostanza, di generosità prima da braccetto di destra e successivamente da esterno a tutta fascia sinistro, sintomo della generosità del difensore e della capacità di adattarsi alle diverse situazioni.

Ligure di nascita

Il destino ha voluto che nel tabellino dei marcatori della gara contro la Sampdoria, 1-1 il finale per un punto che vale tantissimo nella lotta per la salvezza, finisse proprio un giocatore ligure, nato ad una cinquantina di chilometri da dove si stava disputando la partita. Savonese di nascita, cognome tipicamente ligure, ha mosso i primissimi passi sportivi proprio nelle giovanili del club della Torretta prima di passare al Monza e successivamente al Torino.

Primo gol in Serie B

E dopo un peregrinare fra FeralpiSalò, Cittadella, Ternana e Alessandria il passaggio nel 2022 nel club del presidente Gozzi dove indossa la fascia da capitano al braccio. E venerdì il coronamento di un percorso fatto di gavetta, sudore e determinazione con il primo gol realizzato in Serie B. Il secondo fra le file dei chiavaresi e l’ottavo in carriera. Uno di quelli che non dimenticherà mai.