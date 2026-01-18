Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Un ligure a segno al "Ferraris": Parodi spinge l'Entella a Marassi con il primo gol in Serie B

Un ligure a segno al "Ferraris": Parodi spinge l'Entella a Marassi con il primo gol in Serie BTUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 11:19Serie B
Andrea Piras

Traversone di Karic dalla destra. Stacco in corsa e colpo di testa che termina all'angolino. La corsa sotto il settore ospiti dove c'erano i 500 tifosi arrivati da Chiavari. La sintesi della sfida del "Ferraris" di Luca Parodi è racchiusa in questi momenti anche se condensare al solo gol una prestazione importante da parte del capitano dell'Entella non renderebbe giustizia a quanto visto sul campo. Una gara di sostanza, di generosità prima da braccetto di destra e successivamente da esterno a tutta fascia sinistro, sintomo della generosità del difensore e della capacità di adattarsi alle diverse situazioni.

Ligure di nascita
Il destino ha voluto che nel tabellino dei marcatori della gara contro la Sampdoria, 1-1 il finale per un punto che vale tantissimo nella lotta per la salvezza, finisse proprio un giocatore ligure, nato ad una cinquantina di chilometri da dove si stava disputando la partita. Savonese di nascita, cognome tipicamente ligure, ha mosso i primissimi passi sportivi proprio nelle giovanili del club della Torretta prima di passare al Monza e successivamente al Torino.

Primo gol in Serie B
E dopo un peregrinare fra FeralpiSalò, Cittadella, Ternana e Alessandria il passaggio nel 2022 nel club del presidente Gozzi dove indossa la fascia da capitano al braccio. E venerdì il coronamento di un percorso fatto di gavetta, sudore e determinazione con il primo gol realizzato in Serie B. Il secondo fra le file dei chiavaresi e l’ottavo in carriera. Uno di quelli che non dimenticherà mai.

Articoli correlati
Entella, un punto in quattro gare. Parodi: "Gestiamo la pressione nella giusta maniera"... Entella, un punto in quattro gare. Parodi: "Gestiamo la pressione nella giusta maniera"
Entella, Parodi: "Orgoglioso di poter continuare a indossare questa maglia e questa... Entella, Parodi: "Orgoglioso di poter continuare a indossare questa maglia e questa fascia"
Rinnovo contrattuale fino al giugno 2027 per 'Capitan Entella' Luca Parodi Rinnovo contrattuale fino al giugno 2027 per 'Capitan Entella' Luca Parodi
Altre notizie Serie B
Palermo-Spezia, i convocati di Inzaghi: out Magnani e Diakite. C'è Ceccaroni Palermo-Spezia, i convocati di Inzaghi: out Magnani e Diakite. C'è Ceccaroni
Pochi minuti negli ultimi mesi e l'arrivo di nuovi attaccanti, Lapadula può lasciare... Pochi minuti negli ultimi mesi e l'arrivo di nuovi attaccanti, Lapadula può lasciare lo Spezia
Sampdoria, Cherubini: "Il gruppo sicuramente non manca, i risultati presto arriveranno"... Sampdoria, Cherubini: "Il gruppo sicuramente non manca, i risultati presto arriveranno"
Izzo rompe con il Monza. L'Avellino pronto ad approfittarne per rinforzare la propria... Izzo rompe con il Monza. L'Avellino pronto ad approfittarne per rinforzare la propria difesa
Un ligure a segno al "Ferraris": Parodi spinge l'Entella a Marassi con il primo gol... Un ligure a segno al "Ferraris": Parodi spinge l'Entella a Marassi con il primo gol in Serie B
Mantova, a un passo l'annuncio di Tiago Gonçalves: il giocatore è atteso oggi in... TMWMantova, a un passo l'annuncio di Tiago Gonçalves: il giocatore è atteso oggi in Italia
Bari, mister Vivarini a rischio esonero. D'Angelo prima scelta, l'alternativa è Pagliuca... TMWBari, mister Vivarini a rischio esonero. D'Angelo prima scelta, l'alternativa è Pagliuca
Serie B, si chiude la 20ª giornata: sotto i riflettori Pescara-Modena e Palermo-Spezia... Serie B, si chiude la 20ª giornata: sotto i riflettori Pescara-Modena e Palermo-Spezia
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
4 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
5 Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Castro favorito su Immobile, Kean è out
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, l'ultimo regalo di Commisso: c'è il 'sì' al project financing del nuovo Franchi
Immagine top news n.1 Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Immagine top news n.2 Inter, efficienza da scudetto: Lautaro-Pio Esposito show e difesa blindata
Immagine top news n.3 La Juventus sbatte sul muro del Cagliari: a Spalletti manca il centravanti
Immagine top news n.4 Addio a Commisso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato
Immagine top news n.5 La Juve gioca, il Cagliari vince. La Vecchia Signora esce di nuovo dalla corsa scudetto
Immagine top news n.6 Napoli, vittoria col Sassuolo ma cresce l’emergenza: nuovi infortuni e l’appello al mercato
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus scivola a -10 dall'Inter capolista
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, novità a destra: panchina per Norton-Cuffy, c'è Sabelli. La spiegazione di De Rossi
Immagine news Serie A n.2 Iachini ricorda: "Quando Commisso disse che meritavo una statua. Ne vado orgoglioso"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, De Rossi: "Migliorare sui fondamentali a prescindere se giochi in casa o trasferta"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 21^ giornata LIVE: Allegri con Pulisic-Leao, Lazio con Ratkov dal 1'
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cherubini: "Dopo questa partita faremo valutazioni sul mercato"
Immagine news Serie A n.6 Inter e Napoli, torna la Champions League: gli arbitri per le sfide contro Arsenal e Copenaghen
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pochi minuti negli ultimi mesi e l'arrivo di nuovi attaccanti, Lapadula può lasciare lo Spezia
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Cherubini: "Il gruppo sicuramente non manca, i risultati presto arriveranno"
Immagine news Serie B n.3 Izzo rompe con il Monza. L'Avellino pronto ad approfittarne per rinforzare la propria difesa
Immagine news Serie B n.4 Un ligure a segno al "Ferraris": Parodi spinge l'Entella a Marassi con il primo gol in Serie B
Immagine news Serie B n.5 Mantova, a un passo l'annuncio di Tiago Gonçalves: il giocatore è atteso oggi in Italia
Immagine news Serie B n.6 Bari, mister Vivarini a rischio esonero. D'Angelo prima scelta, l'alternativa è Pagliuca
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Teniamo i piedi per terra, il nostro percorso è ancora lungo"
Immagine news Serie C n.2 Ds Pro Patria: "Bolzoni? In campo vanno i calciatori che devono cambiare in tante cose"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: "Sono preoccupato realisticamente al di là della classifica"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, prosegue la 22ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, Sibilano resta in prestito al San Marino. Quattro nuovi innesti per Ingenito
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Galli e Pandini con Viens. Clelland guida le emiliane
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, continua la 10ª giornata: occhi puntati sul big match Inter-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)