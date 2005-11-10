Motolese saluta il Bologna. Approda alla Virtus Entella a titolo definitivo
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Virtus Entella comunica che Mattia Motolese è un nuovo giocatore della compagine di Chiavari. Come da nota, "il difensore classe 2004 arriva a Chiavari a titolo definitivo dal Bologna.
Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, Mattia ha vissuto la sua prima esperienza tra i professionisti nella stagione 2023/24 con la maglia dell’Olbia, in Serie C, collezionando 32 presenze in campionato. Nell’estate successiva si trasferisce in prestito alla Carrarese, in Serie B. A gennaio rientra al Bologna e passa al Latina, tornando così in Serie C. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Pro Patria.
Gioventù e fisicità al servizio della squadra.
Benvenuto a Chiavari, Mattia".