Virtus Entella ultima, Gozzi non ci sta: "Se mi accorgo che qualcuno tira indietro la gamba..."

E' un Antonio Gozzi chiaro e deciso quello che suona la carica per la sua Virtus Entella. Il patron dei Diavoli Neri attraverso le colonne di Tuttosport ha analizzato il momento negativo della sua squadra, reduce da quattro sconfitte consecutive e con l'ultimo posto in classifica in Serie B: "Nella mia vita sono stati certamente più numerosi i momenti difficili rispetto a quelli in cui tutto andava in discesa. In questi frangenti ho imparato che ci vuole unità e coraggio per superarli e l'ho ribadito anche alla squadra. Io non mi arrendo. Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, ma voglio lottare sino alla fine. Non lasceremo nulla d'intentato e per questo tutte le componenti dovranno dare qualcosa in più: dirigenza, tecnico e calciatori. La classifica dice che quanto fatto non basta. [...] Se mi accorgo che qualcuno tira indietro la gamba, si ferma poco a Chiavari".