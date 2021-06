A Foggia è già Zemanlandia. Oggi attesa la firma del tecnico boemo

Foggia è pronta per riabbracciare Zdenek Zeman. "A Foggia è già Zemanlandia | Oggi c'è la firma del tecnico" titola stamattina La Gazzetta dello Sport. "È il giorno di Zdenek Zeman a Foggia. Nel tardo pomeriggio - scrive il quotidiano rosa - l’allenatore è atteso in città per la firma e per cominciare una nuova avventura in rossonero. Ad annunciarlo è stato il patron Nicola Canonico durante la manifestazione per celebrare i 101 anni del club allo Zaccheria".