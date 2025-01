Ufficiale ACR Messina, ecco il sostituto di Anatriello: arriva l'esperto De Sena dal Monopoli

Con Gennaro Anatriello in procinto di salutare per trasferirsi al Trapani, come annunciato dal presidente granata Antonini, l’ACR Messina corre ai riparti e per rinforzare l’attacco punta sull’esperienza. Il club peloritano ha infatti annunciato l’arrivo del centravanti De Sena a titolo definitivo dal Monopoli dove in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi dello spazio.

Questo il comunicato dei siciliani: “L' Acr Messina comunica l'ingaggio dell'attaccante Carmine De Sena. Il classe 91' arriva a titolo definitivo dal Monopoli e si leghera' al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2026”.