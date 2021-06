Ad Sudtirol: "Spiace non aver centrato la B, ma abbiamo fatto passi avanti in quella direzione"

vedi letture

Sfumata per poco la promozione in Serie B, il SudTirol ha iniziato a guardare al futuro, con l'Ad Dietmar Pfeifer che ai canali ufficiali del club ha fatto il punto della situazione: "Il campionato ci ha lasciato un po’ di rammarico perché avevamo una chance di vincerlo e, purtroppo, non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo pensare comunque al futuro. Guardiamo avanti con fiducia e con la rinnovata consapevolezza di aver compiuto un altro, importante e significativo passo avanti nel graduale processo di crescita della nostra società. É stato sicuramente difficile, ma abbiamo uno staff e un team di collaboratori molto bravi, che si sono sacrificati e che hanno lavorato giorno e notte per rispettare i protocolli e portare a termine il campionato. Anche la squadra e lo staff tecnico hanno fatto moltissimi sacrifici, ma fa parte del gioco. Si tratta di una squadra professionistica, di una società professionistica, quindi le regole e i protocolli sono stati seguiti senza se e senza ma”.

E a proposito dell'anomala stagione segnata dal Covid-19: "La società ha lavorato intensamente per continuare l’opera di fidelizzazione di tutti gli stakeholder, nonostante le difficoltà oggettive del momento. I portatori di interesse, partner, sponsor, istituzioni e sostenitori sono stati coinvolti, seppur a distanza attraverso un lavoro meticoloso e la vicinanza di tutti si è fatta sentire. Partner, sponsor, istituzioni e sostenitori ci sono stati molto vicini e colgo l’occasione per ringraziarli di cuore. Negli ultimi anni abbiamo creato bellissimi rapporti con i nostri partner, abbiamo promosso e incentivato sia la visibilità che il livello di network, ci siamo attivati nello sviluppo della cosiddetta rete virtuosa, per generare e condividere business. In questo momento difficile i vari sponsor non ci hanno abbandonato e hanno ricambiato, sostenendoci in questo periodo non facile, hanno continuando il loro impegno nei nostri confronti. Questo ci fa estremamente piacere e ci dà solidità per il futuro, oltre alla consapevolezza di continuare su questa linea, con questi principi”.

Conclude: "Io sono ottimista e penso sempre positivo. Ho visto la crescita della nostra società negli anni e ho intravisto la previsione di crescita nel futuro prossimo. Il calcio globale è in crisi, tante società hanno situazioni debitorie difficili da risolvere. Noi invece siamo solidi, non facciamo mai il passo più lungo della gamba. Con questa filosofia la società può crescere a prescindere dalla categoria in cui verrà a trovarsi".