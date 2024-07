Ufficiale AlbinoLeffe, per l'attacco arriva Andrea Capelli dal Lumezzane

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Capelli, attaccante classe 1999.

Nativo di San Giovanni Bianco (BG), è cresciuto nei settori giovanili di VillaValle e Ponte San Pietro, club con cui ha debuttato in Serie D, a soli 16 anni, durante la Stagione 2015/16. Nel biennio successivo (2016/17 e 2017/18), ha militato nello Spezia Primavera, con cui ha archiviato 17 gol in 47 presenze, facendo poi ritorno, nell'estate 2018, al Ponte San Pietro, compagine orobica con cui ha siglato 52 reti in Serie D nel quinquennio 2018-2023.

Il giocatore, nella stagione appena terminata, ha collezionato un totale di 40 presenze, realizzando 5 gol, con la maglia del Lumezzane (Serie C - Girone A).

“Sono molto contento di unirmi ad una società storica come l’AlbinoLeffe, ancor più da bergamasco - le prime parole di Andrea Capelli in bluceleste -. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Andreoletti e il direttore Obbedio per questa grande opportunità. L’obiettivo è quello di esprimermi al massimo del mio potenziale, per fornire un grande contributo alla squadra”.