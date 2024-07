Ufficiale Albinoleffe, primo contratto professionistico per Angeloni: firma fino al giugno 2025

vedi letture

U.C. AlbinoLeffe comunica che il calciatore Mattia Angeloni, attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile bluceleste, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico che lo legherà al club seriano sino al 30 giugno 2025.

Nativo di Bergamo, dopo aver mosso calcisticamente i primi passi nei settori giovanili di San Pellegrino e VillaValle, è approdato in bluceleste nel 2017. Ha giocato in tutte le categorie del vivaio seriano, guadagnandosi anche una convocazione in maglia azzurra U15. Nella Stagione 2021/22, ha vinto il campionato di Primavera 3 e il Trofeo "Dante Berretti" conquistando la promozione in Primavera 2, campionato in cui nell'ultimo biennio (2022/23 e 2023/24) ha totalizzato 35 presenze con 16 gol e 3 assist all'attivo.

Angeloni ha esordito con la maglia della Prima Squadra in occasione del match AlbinoLeffe - Catanzaro (Coppa Italia di Serie C), disputato a Gorgonzola (MI) il 24 novembre 2021. Sempre nella Stagione 2021/22, ha debuttato anche in Serie C NOW in occasione dell'incontro Albinoleffe - Piacenza, disputato a Gorgonzola (MI) il 29 novembre 2021.

In carriera può vantare 8 presenze in Serie C NOW.