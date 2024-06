Ufficiale AlbinoLeffe, risoluzione consensuale del contratto con Cristian Carletti

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Cristian Carletti, attaccante classe 1996, che concluderà la sua esperienza in terra orobica in data 30 giugno 2024.

Approdato a Zanica nel luglio 2023, nella corrente stagione sportiva Carletti ha indossato la casacca bluceleste numero 9 per 12 volte, di cui 11 in campionato e una in Coppa Italia di Serie C.