AlbinoLeffe, Sali protagonista dell'annata: scatta il rinnovo automatico fino al 2028
Grande protagonista della stagione, la sua prima fra i professionisti, con nove reti in 36 presenze complessive, fra campionato e Coppa Italia Serie C, per l’attaccante classe 2004 Sali è scattato il rinnovo automatico con l’AlbinoLeffe che l’aveva prelevato la scorsa estate dal Varesina. Lo comunica il club lombardo con una nota sui propri canali ufficiali:
"U.C. AlbinoLeffe è lieta di comunicare che il contratto di prestazione sportiva del calciatore Giacomo Sali è stato prolungato sino al 30 giugno 2028, essendosi verificate - nel corso del campionato appena concluso - le condizioni pattuite per il suo rinnovo automatico.
Approdato a Zanica nel corso dell'estate 2025, l'attaccante classe 2004 è stato uno dei grandi protagonisti della stagione bluceleste, mettendo a referto 35 presenze, 9 gol, 8 assist e 4 rigori procurati.
A Giacomo, il più caloroso in bocca al lupo per il futuro a tinte blucelesti".
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