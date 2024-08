Ufficiale Alcione, colpo Palombi in attacco. Il giocatore ha firmato un contratto triennale

È con la nota ufficiale che di seguito ripotiamo, che l'Alcione si dice "lieta di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Simone Palombi. Attaccante classe 1996, arriva a titolo definitivo dal Padova e firma un contratto che lo legherà ai colori orange fino al 2027.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, con i biancocelesti ottiene diversi successi, tra cui 2 Coppa Italia Primavera, una Supercoppa Primavera e una Supercoppa con la prima squadra, vincendo - nella stagione 2014/2015 - anche il premio come capocannoniere del campionato Primavera. Dopo l'esperienza nel settore giovanile, Palombi viene notato da squadre di Serie B - tra cui Salernitana e Lecce - arrivando a collezionare 168 presenze nella serie cadetta, impreziosite da 30 gol e 4 assist. Negli ultimi due anni ha invece militato in Serie C, prima al Pordenone e poi al Padova, con cui l’anno scorso ha ottenuto il premio di capocannoniere di Coppa Italia Serie C. Attaccante di comprovato valore, Palombi è una freccia importante aggiunta all’arco di mister Cusatis in vista della nuova stagione".

Ai canali ufficiali del club, anche le prime parole del giocatore da neo orange: "Sono molto contento ed entusiasta di questa nuova avventura; mi lego ad un progetto che sono sicuro ci porterà tante soddisfazioni sportive. Con umiltà ed entusiasmo dovremo affrontare il campionato e sappiamo che sarà lungo e faticoso per raggiungere i nostri obbiettivi. Mi hanno colpito l’umiltà e l’ambizione di questa società, per me aspetti fondamentali per raggiungere i successi”.