Ufficiale Alcione Milano, Caremoli saluta e riparte dalla Serie D: è un nuovo giocatore del Vado

Tommaso Caremoli riparte dalla Serie D. Il terzino sinistro classe 2005, dopo una stagione con pochissimo spazio in Serie C - solo due presenze con l'Alcione Milano - è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Vado FC, club ligure che milita nel massimo campionato dilettantistico. Per Caremoli si tratta di un'opportunità importante per rilanciarsi, trovare continuità e mettere in mostra il proprio potenziale in una piazza ambiziosa come quella rossoblù.

Nato nel 2005, Caremoli ha mosso i primi passi nel settore giovanile, emergendo come promettente terzino sinistro in diversi vivai regionali. Nella stagione 2023–24, Caremoli ha avuto la sua prima esperienza tra i professionisti con l’Alcione Milano (Serie C), ma con spazio limitato: solo 2 presenze nel torneo, segnale di un percorso ancora in salita. Ora il Vado in Serie D per il rilancio.