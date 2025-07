Milan, Emerson Royal offerto al Besiktas. Il brasiliano è in uscita e piace anche al Betis

Sirene turche per Emerson Royal. Secondo quanto riportato da Kartal Record, testata specializzata nelle notizie sul Besiktas, il club turco avrebbe ricevuto un’offerta per il laterale in uscita dal Milan. Sempre al Besiktas, che è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia, sarebbe stato proposto pure Lucas Vazquez, recentemente svincolatosi dopo l’addio al Real Madrid.

Non convocato per il pre-season tour

Nel frattempo, il brasiliano non è stato incluso da mister Massimiliano Allegri nella lista dei convocati per le amichevoli previste a Singapore, Hong Kong e Perth. Emerson, infatti, non ha ancora raggiunto la piena forma fisica dopo il grave infortunio subito a gennaio durante la partita di Champions League contro il Girona, evento dopo il quale non è più sceso in campo. Per questo motivo, si è deciso di lasciarlo a Milano per proseguire la preparazione e il recupero in vista del ritorno in campo.

Turchia o Spagna?

Prima dell'infortunio di Champions, Emerson Royal sembrava destinato a trasferirsi al Galatasaray. Di fatto il giocatore era stato bocciato, a sei mesi dal suo arrivo. Rimane uno dei giocatori in uscita e su di lui si registra l'interesse del Betis, con i dirigenti del club andaluso che sono stati in Italia a parlare col Milan, che spera di monetizzare dalla cessione del terzino destro.