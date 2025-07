Guastafeste sul campo e sul mercato: blitz Napoli tra Inter e Lookman, l'offerta è migliore

Il Napoli entra con forza nella corsa per Ademola Lookman, cercando di superare l’Inter nella trattativa con l’Atalanta per l’esterno offensivo nigeriano. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha presentato agli agenti del giocatore una proposta più vantaggiosa rispetto a quella nerazzurra, offrendo un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione, contro i 4 milioni proposti dall’Inter. L’Atalanta, però, resta ferma sulla valutazione del cartellino, chiedendo almeno 50 milioni di euro, dopo aver già rifiutato un’offerta da 40 milioni. Il Napoli preferisce ora attendere il gradimento del calciatore prima di avanzare una proposta ufficiale.

Non c'è accordo tra Inter e Atalanta

L’Inter, dal canto suo, ha manifestato le proprie intenzioni con un’offerta strutturata come prestito con obbligo di riscatto per un totale di 40 milioni di euro. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha confermato venerdì sera che la società meneghina ha espresso chiaramente la propria volontà all’Atalanta. L’Atalanta dal canto suo non ha fretta di vendere, anche grazie alla recente cessione di Retegui, e preferisce un acquisto a titolo definitivo, mettendo così l’Inter in una posizione di trattativa complessa.

Ma l'Inter ha già un'intesa con Lookman

Nel frattempo restano in gioco anche l’Atletico Madrid e il Barcellona, mentre l’Inter può contare su un accordo di base con il giocatore. Questa situazione apre quindi un’importante finestra per il Napoli, che potrebbe sfruttare la trattativa in stallo per proporre un’offerta più allettante anche alla Dea.