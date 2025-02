Ufficiale Alcione, nuovo innesto in mezzo al campo: dall'Atalanta arriva Renault. La nota

Importante colpo in mezzo al campo per l'Alcione che tessera il francese Renault dall'Atalanta U23 dove in questa stagione ha collezionato appena quattro presenze. Questa la nota del club lombardo:

"La società Alcione Milano 1952 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Guillaume Renault.

Centrocampista classe 2002, arriva a titolo definitivo dall'Atalanta B.C., squadra in cui è cresciuto a livello giovanile. Nelle passate esperienze in Serie C ha indossato le maglie di Alessandria, Pro Vercelli e Pro Patria, per un totale di oltre 40 presenze tra i professionisti, impreziosite da 4 gol.

Guillaume indosserà la maglia numero 7".