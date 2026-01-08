Ufficiale Team Altamura, ecco Alastra tra i pali. Contratto annuale più opzione di rinnovo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Team Altamura comunica il rinforzo tra i pali, che risponde al nome di Fabrizio Alastra, fresco di risoluzione con il Potenza; l'estremo difensore, ha sottoscritto un accordo fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo fino al 2027.

Di seguito, la citata nota:

"Il Team Altamura comunica di aver perfezionato il tesseramento del portiere Fabrizio Alastra, con un accordo fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo fino al 2027.

Classe 1997, originario di Erice, Alastra è Cresciuto nel settore giovanile del Palermo ed ha esordito in serie A con i rosanero nel 2016 a soli 19 anni. Nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Potenza, ed in passato ha maturato la sua esperienza tra Club di Serie C e Serie B con oltre 100 presenze.

Benvenuto Fabrizio!".