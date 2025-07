Ufficiale Altro innesto per la Salernitana: a centrocampo arriva l'olandese De Boer. Il comunicato

Dopo aver chiuso la stagione con la Ternana sfiorando la promozione in Serie B per il centrocampista Kees de Boer c'è una nuova avventura ancora in terza serie. Il calciatore classe 2000, svincolatosi a fine stagione dal club umbro, ha infatti firmato un biennale con opzione con la Salernitana che ha avuto la meglio su Pescara e Trapani nella corsa al mediano. Questo il comunicato dei campani:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista olandese classe 2000 Kees de Boer. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza alla Ternana e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto calcisticamente in patria nel settore giovanile dell’Ajax, il duttile calciatore nativo di Volendam si è trasferito oltremanica a soli 17 anni per un triennio altamente formativo con la maglia dello Swansea, nella formazione U23. Ha vissuto il primo vero anno da professionista nel torneo 2020/21 nelle file dell’ADO Den Haag, in Eredivisie. L’anno successivo, de Boer è stato protagonista sempre nei Paesi Bassi con la casacca del VVV-Venlo, in seconda serie, prima di attirare l’attenzione della Ternana, che lo ha ingaggiato nell’estate 2023: per lui 62 gettoni e 2 gol tra Serie B e C nelle ultime due annate.