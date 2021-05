Amelia distribuisce colpe: "Livorno senza personalità. Mai avuta, neppure con Dal Canto"

Una retrocessione che i disastri societari lasciavano presagire, una retrocessione puntualmente arrivata. Il Livorno, dopo 28 anni di professionismo, torna in Serie D, e di questo, come riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, ne ha parlato il tecnico labronico Marco Amelia: "Dovevamo giocare di ritmo e bene. E invece abbiamo sbagliato tanto sul piano tecnico. Inoltre nelle situazioni in cui dovevamo far male alla Pro Sesto siamo stati innocui. Penso a certi cross di Gemignani e Parisi, al tiro di Mazzarani nel primo tempo. Come spiego una prestazione così? La spiego con l'assenza di personalità. Personalità che non ha mai avuto neanche nella precedente gestione. Quando è il momento di tirare fuori qualcosa e prendersi delle responsabilità questa squadra si perde. A questa pecca, però si poteva sopperire con le doti tecniche e fisiche. Non è stato fatto. Non siamo riusciti a incidere neanche con le armi che avevamo. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che stavamo andando fuori posizione. C'è stato un black out di tutti. Anche nei cambi forse ho sbagliato qualcosa io. Mi aspettavo qualcosa di più da tutti. Non è neanche facile parlare perché questa retrocessione mi pesa come un macigno.. Io c'ho messo tutto ed ero convinto che si potesse fare per raggiungere questo obiettivo".

E andando nel dettaglio, sulle gare che hanno negativamente inciso di più: "In casa con il Grosseto. Fummo ripresi al 93' e bruciammo energie nervose per rimetterci in carreggiata. Ci mancano quei due punti e quelli di Lucca. Dispiace perché i risultati degli altri errano stati in linea con le mie previsioni. Ci sono mancati solo quei quattro punti".