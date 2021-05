Arezzo, Stellone e lo staff rinunciano alle ultime tre mensilità. Domani summit per il futuro

L'avventura di Roberto Stellone all'Arezzo è terminata dopo la retrocessione in Serie D del club toscano. L'allenatore, come il suo staff, ha infatti rassegnato le dimissioni dopo aver fallito l'obiettivo per cui era stato preso – e che gli avrebbe garantito il rinnovo pluriennale -, ma non solo. Stellone e lo staff hanno infatti rinunciato alle ultime tre mensilità che gli spettavano come riporta Arezzonotizie.it.

Per il club ora si apre un nuovo capitolo con tutti i giocatori che si svincoleranno a fine stagione, ma con il duo Roberto Muzzi-Enzo De Vito che potrebbe restare e guidare la ricostruzione della squadra per puntare immediatamente al ritorno in Serie C con sullo sfondo una possibile riammissione che al momento non appare probabile. Domani mattina a Roma ci sarà un summit per fare il punto della stagione e decidere come ripartire con alcuni giocatori che verranno contattati per capire se sarà possibile tenerli anche fra i dilettanti.